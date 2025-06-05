Депутат Колесник объяснил, зачем ВСУ по заданию Зеленского пытаются прорвать русскую границу.Попытки прорыва русской границы и захода в Курскую и Белгородскую области продолжатся, так как план Зеленского заключается в медийном эффекте этих бессмысленных операций.