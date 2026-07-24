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Царьград

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Что строго-настрого запрещено делать 24 июля, в день Оковецкой иконы и святой Ольги

Что строго-настрого запрещено делать 24 июля, в день Оковецкой иконы и святой Ольги

Рассказываем о строжайших запретах и народных приметах на 24 июля, в день святой Ольги и Оковецкой иконы Божией Матери.

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