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Пять стрижек, которые безвозвратно вышли из моды

Пять стрижек, которые безвозвратно вышли из моды

Пять стрижек, которые безвозвратно вышли из моды Ирэн ОрлонскаяМногие прически, которые некогда претендовали на звание внесезонных трендов, наконец-то выбыли из гонки и перестали быть предметом мечтаний многих модниц.

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