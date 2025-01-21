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Царьград

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"Ломай топором!": Молодая мать просила о помощи, пока пьяная толпа с вилами и топорами вскрывала её квартиру

"Ломай топором!": Молодая мать просила о помощи, пока пьяная толпа с вилами и топорами вскрывала её квартиру

Четверо мужчин с вилами и топорами пытались вломиться в квартиру матери с ребёнком. Кричали: "Ломай подъездную дверь топором!"Жильё Дарьи Соколовой, жительницы Иркутска, подверглось нападению в 2021 году.

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