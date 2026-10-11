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Царьград

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Священник рассказал, какие грехи могут стать причиной шизофрении

Священник рассказал, какие грехи могут стать причиной шизофрении

Протоиерей Александр Никольский высказался о духовных аспектах тяжелых психических заболеваний. Он объяснил, как вера помогает справляться с недугами и почему гордыня может стать причиной серьезных расстройств.

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