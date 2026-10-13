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Царьград

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В США выжила женщина после неудачной смертельной инъекции

В США выжила женщина после неудачной смертельной инъекции

После неудачной казни в Теннесси 50-летнюю Кристу Пайк госпитализировали лишь спустя полчаса после первого звонка в службу 911, так как диспетчеры не восприняли вызов как реальный из-за отсутствия кода подтверждения.

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