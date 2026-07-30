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Выставка «Корпорация счастья» прошла в Центре имени Курехина в Петербурге

Выставка «Корпорация счастья» прошла в Центре имени Курехина в Петербурге

В Центре современного искусства имени Сергея Курехина завершилась выставка «Корпорация счастья». Это был итоговый проект магистров ИТМО, которые два года изучали влияние технологий на жизнь, сообщил Piter.

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