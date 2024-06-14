«Мы самая мощная сила в мире!» – генсек НАТО угрожает России полумиллионной армией

Североатлантический альянс поставил под ружьё в состояние высокой готовности 500 тысяч солдат, удваивает присутствие на восточном фланге и усиливает все сферы вооружений – «это беспрецедентный масштаб за последние десятилетия».
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