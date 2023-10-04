Объем пассажирских перевозок Москвы вырос на 21% за 8 месяцев

Оборот компаний Москвы, занятых в сфере пассажирских перевозок, по итогам января-августа текущего года вырос на 21% и достиг 712,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в сопоставимых ценах.
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