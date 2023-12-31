Ликсутов: московский чат-бот Александра ответила на шесть миллионов вопросов

На протяжении всего уходящего года москвичи обращались за помощью к чат-боту Александре. О самых популярных вопросах к ИИ сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
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