❗️❗️❗️От сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них 2-х летний ребенок Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️❗️❗️От сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них 2-х летний ребенок Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.