По программе «Профессионалитет» в колледжах Ивановской области обучаются 460 студентов

<p> Обучение студентов по новым образовательным программам в рамках федерального проекта «Профессионалитет» организовано в Шуйском многопрофильном колледже и Ивановском политехническом колледже, а также в восьми сетевых колледжах, осуществляющих подготовку квалифицированных кадров для легкой промышленности.