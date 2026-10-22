Первомайский районный суд Краснодара приговорил гражданина Египта Мустафу Мохамеда к пяти годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей за организацию канала нелегальной миграции, по которому за плату оформлялись фиктивные приглашения для граждан Сирии.