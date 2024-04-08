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В Челябинском зоопарке умер медведь-старожил

В Челябинском зоопарке умер медведь-старожил

Медведь Харитон, живший в Челябинске с основания муниципального зоопарка, скончался. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, в учреждении прощаются со старожилом, гималайским медведем Харитоном.

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