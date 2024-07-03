Прокуратура Зауралья добилась компенсации морального вреда за травму ребенка

Ненадлежащий присмотр в детском саду может иметь серьезные последствия. Недавно в Курганской области произошло именно такое событие: прокуратура города добилась взыскания компенсации морального вреда с детского дошкольного учреждения за травму, полученную ребенком во время прогулки.