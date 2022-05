Synchronoss ofrece automatización y gestión de procesos mayoristas a Brightspeed Asociación apoya implementaciones de fibra planificadas de Brightspeed en los 20 estados donde tiene presencia Acuerdo por varios años presenta interconnectNOW (iNOW) y Financial Analytics (FA) para ayudar a organizar solicitudes de servicio y gestionar gastos de socios comerciales BRIDGEWATER, Nueva Jersey, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc.