Стало известно о заработке покинувшего Россию Назарова за границей

Сообщается, что звезда сериала «Кухня» похудел на 20 килограммовСтало известно, как зарабатывает за границей покинувший Россию заслуженный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой переехал во Францию в прошлом году.
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