Медведев заявил об "отчаянной ревности" Украины к Израилю

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украина на фоне обострения на Ближнем Востоке напугана перспективой получать меньше поддержки от Запада и отчаянно ревнует к Израилю.
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