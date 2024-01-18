Сильные бедра помогают сохранить здоровье сердца

Учёные из Университета Китасато в Японии доказали, что сильные, крупные бёдра могут помочь пациентам, перенёсшим сердечный приступ, предотвратить появление сердечной недостаточности – риск сокращается на 41%.
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