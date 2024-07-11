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Юных владивостокцев обучают стрельбе из лука

Юных владивостокцев обучают стрельбе из лука

Во Владивостоке действует 12 муниципальных спортивных школ. В их числе спортивная школа «Богатырь», воспитанники которой в конце июня показали высокие результаты на на первенстве России по стрельбе из лука в категории «смешанные команды до 18 лет»: София Мун и Владимир Федак завоевали золотые медали.

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