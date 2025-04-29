Тревожные данные: содержание вредных химикатов в европейских винах стремительно растет Юлия ЧелкановаВ европейских винах, произведенных после 2010 года, фиксируется резкий рост содержания вредных химикатов, таких как трифторуксусная кислота (TFA).
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