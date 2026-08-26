Контейнерный гигант MSC приостанавливает работу в порту Новороссийск Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания Mediterranean Shipping Co.
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Контейнерный гигант MSC приостанавливает работу в порту Новороссийск Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания Mediterranean Shipping Co.
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