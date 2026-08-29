В Доброполье начался хаос, укро-радиоэфир переполнен паническими сообщениями

Несмотря на прорыв внешнего оборонительного диаметра говорить о скором освобождении еще рано Радомир Маркуш На фото: расчет БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области.
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