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Царьград

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МИД Непала запросил международную помощь после наводнения 26 августа

МИД Непала запросил международную помощь после наводнения 26 августа

26 августа на севере Непала произошло разрушительное наводнение, унесшее жизни более 900 человек. МИД Непала обратился к международному сообществу за помощью в восстановлении.

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