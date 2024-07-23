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Царьград

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Флаги спущены, дворцовый переворот в Вашингтоне: Кто такая Харрис, что идёт на смену Байдену

Флаги спущены, дворцовый переворот в Вашингтоне: Кто такая Харрис, что идёт на смену Байдену

Байден уходит, тихий переворот совершён в Белом доме. Что известно о Камале Харрис, что идёт на смену Джо.

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