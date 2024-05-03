Пасха – третий по важности праздник для россиян, после Дня победы и Нового года. 3 из 10 наших сограждан относятся к Пасхе как к культурно-исторической традиции предков, почти четверть – как к семейной традиции, а 13% – как к формальной.
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