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Тренер СКА Роман Ротенберг опроверг слухи об обмене вратаря Серебрякова

Тренер СКА Роман Ротенберг опроверг слухи об обмене вратаря Серебрякова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подтвердил, что вратарь Никита Серебряков остается в команде, несмотря на слухи об обмене в ЦСКА.

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