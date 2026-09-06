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Поют только вживую: 9 российских певиц с сильным голосом и без фонограммы

Поют только вживую: 9 российских певиц с сильным голосом и без фонограммы

Многие артисты современной эстрады предпочитают облегчать себе работу на сцене: они либо перекрывают живой вокал записанной плюс-дорожкой, либо просто синхронно открывают рот под фонограмму.

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