Макрон остался без любимого десерта на встрече с Си Цзиньпином из-за названия

В сложившейся политической ситуации название пирога показалось организаторам встречи неуместным.Один из любимых десертов президента Франции Эмманюэля Макрона не подали во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином из-за его названия.
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