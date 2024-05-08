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Макрон остался без любимого десерта на встрече с Си Цзиньпином из-за названия

Макрон остался без любимого десерта на встрече с Си Цзиньпином из-за названия

В сложившейся политической ситуации название пирога показалось организаторам встречи неуместным.Один из любимых десертов президента Франции Эмманюэля Макрона не подали во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином из-за его названия.

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