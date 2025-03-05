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Генассамблея ООН одобрила резолюцию России к 80-летию Победы

Генассамблея ООН одобрила резолюцию России к 80-летию Победы

Генеральная Ассамблея (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая предполагает проведение торжественного заседания в память о жертвах с 2025 года и впоследствии каждые пять лет.

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