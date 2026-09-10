Минобороны Бельгии обсудило "масштабирование поддержки Украины"

Военные приоритеты 2026 года и масштабирование поддержки Украины в следующем году обсудили министр обороны Украины Евгений Хмара бельгийским коллегой Тео Франкеном.
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