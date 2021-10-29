Власти США заявили об отсутствии раскола в отношения с Францией из-за альянса AUKUS

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американская администрация по итогам состоявшейся в Риме очной встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона считает, что отношения двух стран движутся вперед и говорить о каком-либо фундаментальном расколе на данный момент не приходится.