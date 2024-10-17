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В 100 раз уменьшена компенсация за железнодорожную катастрофу под Владимиром

В 100 раз уменьшена компенсация за железнодорожную катастрофу под Владимиром

Теперь с рабочих железной дороги требуют по миллиону за разлив мазута.2,1 млн рублей - такова сумма компенсации за аварию на железной дороге в Новках Камешковского района Владимирской области, которая произошла осенью 2020 года.

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