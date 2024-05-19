Звезда «Доярки из Хацапетовки» Осипова рассказала, как поправилась на 30 кг

Актриса Евгения Осипова рассказала об уходе мужа во время болезни сына Российская актриса Евгения Осипова, известная зрителям по сериалам «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа», рассказала о подробностях развода с мужем после 11 лет брака.