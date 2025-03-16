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Антон Орлов: США, идя на уступки по Украине, только выигрывают

Антон Орлов: США, идя на уступки по Украине, только выигрывают

«Штаты могут рассчитаться с нами за минуту, а Европе придётся потратить на возврат долгов месяцы или даже годы» Михаил Зубов Фото: IMAGO/Future Image/ ТАСС Материал комментируют: Антон Орлов Константин Смирнов Минпромторг начал составлять список санкций, которые мешают российским компаниям вести бизнес.

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