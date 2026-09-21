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Нижегородская правда

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Проект «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» пройдет в Нижнем Новгороде в октябре

Проект «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» пройдет в Нижнем Новгороде в октябре

С 1 по 31 октября в Нижнем Новгороде пройдет социальный проект «Бюст-мост через Волгу: против рака груди», который ежегодно привлекает внимание к важности ранней диагностики заболеваний молочной железы.

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