🎯Точно в цель: расчет ФПВ 41 мсп 72 мсд уничтожил очередной транспорт укрофашистов! Расчет ФПВ дронов 41-го мсп 72-й мсд — настоящие виртуозы, чье мастерство вызывает восхищение и уважение.
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🎯Точно в цель: расчет ФПВ 41 мсп 72 мсд уничтожил очередной транспорт укрофашистов! Расчет ФПВ дронов 41-го мсп 72-й мсд — настоящие виртуозы, чье мастерство вызывает восхищение и уважение.
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