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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Осталось навести красоту". Томенко посетил церемонию открытия обновленного моста

"Осталось навести красоту". Томенко посетил церемонию открытия обновленного моста

Губернатор прошелся по путепроводу вместе с главой Барнаула и председателем АКЗС Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пришел на церемонию открытия обновленного моста на проспекте Ленина, сообщает корреспондент amic.

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