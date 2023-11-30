"Осталось навести красоту". Томенко посетил церемонию открытия обновленного моста

Губернатор прошелся по путепроводу вместе с главой Барнаула и председателем АКЗС Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пришел на церемонию открытия обновленного моста на проспекте Ленина, сообщает корреспондент amic.
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