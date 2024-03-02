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Иваново

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Reposted (Vladimir Sharypov): Ещё один спортивный праздник в Иванове: Кубок губернатора по кудо Больше 200 спортсменов из Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Белгородской областей и Москвы соревнуются в одном из самых зрелищных видов спортаСпасибо за организацию федерации KUDO Ивановской области , нашим спортсменам и гостям турнира!И, конечно, с нетерпением ждем следующих выходных: с 8-10 марта в Иванове пройдет Кубок мира по фудокан каратэ-до .

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