Reposted (Vladimir Sharypov): Ещё один спортивный праздник в Иванове: Кубок губернатора по кудо Больше 200 спортсменов из Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Белгородской областей и Москвы соревнуются в одном из самых зрелищных видов спортаСпасибо за организацию федерации KUDO Ивановской области , нашим спортсменам и гостям турнира!И, конечно, с нетерпением ждем следующих выходных: с 8-10 марта в Иванове пройдет Кубок мира по фудокан каратэ-до .