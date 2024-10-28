Корнеев предупредил о росте опасных инцидентов в такси

Председатель Союза платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев сообщил, что число опасных инцидентов в такси будет расти, так как значительная часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне, передает издание «Известия».
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