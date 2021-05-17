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Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа

Израильские истребители нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-службаИзраильские истребители нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

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