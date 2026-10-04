Страна и люди
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Страна и люди

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Российские военнослужащие освободили за сутки 53 здания в Доброполье

Российские военнослужащие освободили за сутки 53 здания в Доброполье

В городе Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии ведут наступление в северной и центральной частях, сообщило Минобороны.

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