Российские военнослужащие освободили за сутки 53 здания в Доброполье

В городе Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии ведут наступление в северной и центральной частях, сообщило Минобороны.
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