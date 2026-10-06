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Регионы России

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Трамп выразил готовность помочь России в ситуации с пневмонией в Иркутской области

Трамп выразил готовность помочь России в ситуации с пневмонией в Иркутской области

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о готовности американской администрации оказать поддержку России в связи с выявлением случаев пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области.

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