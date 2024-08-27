Эксперт рассказал о влиянии ударов по аэродромам на эффективность F-16

Удары по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины должны не позволить эффективно применять истребители F-16, держать противника в тонусе и регулярно приводить в негодность инфраструктуру его аэродромов, рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.