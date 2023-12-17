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Симоне Индзаги: «Интеру» попадется «Ман Сити» в ЛЧ. Мы лидируем в Серии А, но должны продолжать работать как единое целое»

Симоне Индзаги: «Интеру» попадется «Ман Сити» в ЛЧ. Мы лидируем в Серии А, но должны продолжать работать как единое целое»

Главный тренер «Интера» высказался о победе команды над «Лацио» (2:0) в матче Серии А. «Это такой матч, который приятен для тренеров, потому что мы работали все вместе и выиграли вместе на стадионе, на котором всем трудно.

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