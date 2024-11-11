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Награда нашла своего героя: Geely Monjaro удостоен звания лучшего автомобиля года

Награда нашла своего героя: Geely Monjaro удостоен звания лучшего автомобиля года

​6 ноября 2024 года в Москве был объявлен победитель номинации «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» (Car of the year). Экспертное жюри национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто» признало лучшим автомобилем 2024 года в России кроссовер Geely Monjaro.

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