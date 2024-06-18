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Неизлечимо больная певица Селин Дион расплакалась на премьере своего фильма

Неизлечимо больная певица Селин Дион расплакалась на премьере своего фильма

Певица Селин Дион расплакалась на публике. Об этом сообщает издание People. 56-летняя Селин Дион со слезами на глазах представила свой документальный фильм "I am: Celine Dion", в котором откровенно рассказала о жизни с синдромом мышечной скованности.

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