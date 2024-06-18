Неизлечимо больная певица Селин Дион расплакалась на премьере своего фильма

Певица Селин Дион расплакалась на публике. Об этом сообщает издание People. 56-летняя Селин Дион со слезами на глазах представила свой документальный фильм "I am: Celine Dion", в котором откровенно рассказала о жизни с синдромом мышечной скованности.
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