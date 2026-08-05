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Донецкая группа новостей

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Правительство разрешило до 1 июля 2027 г. выпуск, ввоз и продажу бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщает Минэнерго.

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