Правительство разрешило до 1 июля 2027 г. выпуск, ввоз и продажу бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщает Минэнерго.
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Правительство разрешило до 1 июля 2027 г. выпуск, ввоз и продажу бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщает Минэнерго.
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