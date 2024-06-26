Прокуроры сняли два обвинения с бывшего игрока НБА Делонте Уэста

Несколько уголовных дел против бывшего игрока НБА были прекращены во вторник после того, как прокуроры Вирджинии решили больше не выдвигать против него обвинения, сообщает ESPN.
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