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Прокуроры сняли два обвинения с бывшего игрока НБА Делонте Уэста

Несколько уголовных дел против бывшего игрока НБА были прекращены во вторник после того, как прокуроры Вирджинии решили больше не выдвигать против него обвинения, сообщает ESPN.

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