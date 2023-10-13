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Новый Нижегородский

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Троих адвокатов Навального арестовали по делу об «экстремистском...

Троих адвокатов Навального арестовали по делу об «экстремистском...

Троих адвокатов Навального арестовали по делу об «экстремистском сообществе»Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов, представлявших интересы политика Алексея Навального, по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч.

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