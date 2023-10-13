Троих адвокатов Навального арестовали по делу об «экстремистском сообществе»Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов, представлявших интересы политика Алексея Навального, по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч.
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